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元富證券、元富期貨 獲第六屆期貨鑽石獎兩項殊榮

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導
期交所董事長吳自心(左)頒發獎座給元富證券董事長陳俊宏 (元富證券/提供)
期交所董事長吳自心(左)頒發獎座給元富證券董事長陳俊宏 (元富證券/提供)

台灣期貨交易所主辦的第六屆期貨鑽石獎，針對國內期貨及選擇權交易量、交易量成長率與相關標準進行評比後，元富期貨榮獲「期貨自營商交易量成長鑽石獎」第二名、元富證券榮獲「期貨交易輔助人交易量成長鑽石獎」第三名，彰顯元富長期深耕期權市場的亮麗成果。

近年來，期貨市場發展快速且穩定成長，期貨交易所陸續推出多元化投資商品，提供投資人更多元交易及避險工具。在新冠肺炎疫情衝擊全球金融市場之際，期貨更是資本市場重要的一環，具有價格發現功能，可作為投機、避險或是套利交易之工具，因此期貨口數交易量順勢擴大許多。

元富證券董事長陳俊宏表示，在今年股市詭譎難測的時刻，元富憑藉著多年來在期貨市場的紮根與努力，適時地在金融市場中，善盡證券商角色及功能。

元富期貨包括期貨經紀、期貨顧問、期貨自營等業務，尤其自營部門相當注重培養優秀操作人才，致力交易策略研發，並遵循風險控管與法令規範，元富期貨董事長陳立亦感謝主管機關及期交所全力支持期貨業的發展，不斷推出各項新商品、新制度，活絡期權交易市場，尤其是推動盤後交易，對自營避險操作有甚大助益。元富期貨往後將持續提供客戶更完善的服務，與市場及期交所同步成長。

未來，元富證券及元富期貨將秉持金融創新精神，開發多元商品來滿足不同投資人的需求，並積極響應期交所政策舉辦商品及制度說明會，協助其活絡金融市場促進發展，並提供投資人更好的投資服務。

元富 期交所

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