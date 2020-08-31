期交所舉辦期貨鑽石獎頒獎典禮 表揚卓越金融機構

臺灣期貨交易所於今(31)日假台北國賓大飯店舉辦「第6屆期貨鑽石獎頒獎典禮」，金管會主委黃天牧、證期局副局長蔡麗玲及期貨、證券、投信投顧、票券、壽險等公會理事長蒞臨頒獎典禮，現場包括各得獎金融機構首長在內，共150位貴賓熱情參與一年一度期貨業盛會。

第六屆期貨鑽石獎頒獎典禮共有36家期貨商、證券商、銀行、保險、投信、政府基金及法人機構獲頒期貨鑽石獎，共頒發44個獎座。由黃天牧、期交所董事長吳自心，及期貨鑽石獎評審委員的期貨公會理事長糜以雍、證券公會理事長賀鳴珩、投信投顧公會理事長張錫、壽險公會理事長黃調貴及票券公會理事長廖美祝等，擔任頒獎人。

黃天牧致詞時表示，期貨市場在我國資本市場中扮演非常重要的角色，有300多項商品在進行交易，在國際間表現非常優秀。期交所近年來在推動夜盤交易、建置店頭衍生性商品集中結算、動態價格穩定措施、推出臺灣永續期貨等創新商品及多面向努力下，使臺灣期貨市場穩定成長，今年交易量可望再創新猷。黃天牧表示，期貨鑽石獎的意義，借用大家熟悉的廣告詞「鑽石恆久遠，一顆永流傳」，代表期貨市場一直都是生氣蓬勃、永遠往前發展，相信我國期貨市場會有燦爛美好的明天。

吳自心致詞時表示，感謝主管機關大力支持期交所，期貨鑽石獎自2015年首次舉辦以來，今年已邁入第六屆，本屆期貨鑽石獎針對期貨經紀商、期貨交易輔助人、期貨自營商、期貨經理事業、證券投資信託事業、銀行業、保險業及證券業，設置交易量鑽石獎及交易量成長鑽石獎，另設有造市績效鑽石獎及期貨市場推廣鑽石獎等，期望能持續善用國內期貨及選擇權商品穩定投資組合績效。期交所未來將戮力推動商品多元及制度革新、擴大市場規模並增加法人參與，以打造更優質期貨交易環境，推動台灣期貨市長穩健成長。