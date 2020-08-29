群創、友達 四檔活跳跳

8月下旬面板報價在品牌廠持續拉貨中，維持續漲走勢，市場粗估，55吋與32吋在8月漲幅可達10%下，面板雙虎群創（3481）、友達（2409）有望擺脫六、七季虧損，順利轉盈；權證券商表示，可利用券商造市積極等條件的認購權證，參與行情不缺席。

市調機構公布8月下旬報價，TV面板漲式持續，其中32吋~55吋分別上漲3~10美元，漲幅為7.3%~10.7%，另外，隨著IT類面板強勁需求持續，帶動NB等面板持續上漲，台系面板廠對第3季展望釋出正向看法，大尺寸面板本季出貨量成長5%~10%，隨著出貨價量齊揚，市場預期雙虎本季有望轉虧為盈。

法人機構指出，目前面板產業隨著韓廠逐步退出，陸廠2021年後沒有新增規劃產能，中長期面板供需轉趨平穩，面板廠如2019年大幅虧損風險已減少，持續正面看待產業轉佳。

分析師表示，台灣面板廠近幾年均未再積極建廠，其中，群創的經營策略乃以獲利為主要考量，一方面減少21.5吋等較小尺寸的面板生產規模，也調整電視、NB等主要應用的出貨比重。至於友達也可受惠Samsung Display退出VA曲面monitor市場。

展望第3季，市場看好友達、群創的營收動能將來自大尺寸面板，因各國政府為因應疫情而相繼實施補貼政策，加上電視品牌廠近期已針對下半年促銷檔期開始積極備貨，有助於推升TV面板營收再成長。

看好個股業績成長的投資人，建議優先選擇價內外10%以內，有效天期在三個月以上的權證。