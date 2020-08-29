台泥、亞泥 瞄準逾100天

近期部分資金從電子股轉向傳產股，水泥、鋼鐵、航運等各擁題材勝出，其中，水泥業因即將進入第4季到隔年初的傳統旺季，加上中國洪災後重建商機等題材，台泥（1101）、亞泥（1102）等吸引投信法人進場買超。

法人表示，9 月水泥價格將啟動普遍上漲行情， 第4季旺季更旺，明年上半年受惠於低基期，獲利年成長率將大幅跳升。另外，為刺激經濟，中國政府推出更多鐵、公路等交通建設計畫，包括在江西、四川、湖北等亞泥重點經營區域，政策的大力寬鬆，也讓房地產市場恢復的速度超出預期，因此持續看好水泥產業。

另一方面，長江水災後重建需求將進一步刺激建材需求。觀察近期水泥報價，隨著庫存持續去化，7月底至8月初華東部分地區開始漲價。

水泥業已擺脫第1季新冠肺炎疫情停工、第2季水災等衝擊，台泥7月營收101.78億元，年減2.9%，較6月微增2.1%，維持百億元高水準。

亞泥7月合併營收67.99億元，年減12.9%，近期受邀參與多場法人說明會，帶動法人出具正向報告。一家機構法人便指出，在部分地區實施夏季錯峰生產、水災重建需求帶動下，8月水泥報價並未出現明顯下跌，以持穩為主，同時長江下游的熟料已經開始調漲報價，預期在9月進入旺季、庫存消化後，水泥報價將開始進入漲價循環。

權證發行券商指出，看好水泥業下半年營運的投資人，建議利用價內外15%以內，有效天期在100天以上的權證，參與行情。