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儒鴻、聚陽 認購發燙

經濟日報 / 記者黃力／台北報導

台股維持震盪行情，狹幅震盪，盤面資金多方向進出，各族群輪動表現，其中，儒鴻（1476）、聚陽（1477）等傳產紡織股在歐美市場消費力道重啟下，營運有望走回成長正軌，具轉機題材，近周吸引短多點火，表現相較指數活躍。

儒鴻上半年每股純益5.13元，法人表示，目前儒鴻訂單能見度已達第4季，高單價產品出貨比重增加、產品組合優化，下半年毛利率可望持續好轉。

歐美國家解封後，服飾零售店重開，儒鴻7月營收跟著提升。法人表示，儒鴻有成衣和布等兩大主要業務，成衣較靠近下游品牌端，訂單回流的速度比較快，5、6月就已出現，7月後，布的出貨也開始有訂單。

儒鴻表示，上半年遞延的訂單已陸續回籠，自7月起，接單更回到疫情爆發前的水準，目前的第3季訂單已接滿，第4季也可看到成長。

此外，進入秋冬裝出貨旺季，品牌客戶價格及毛利比較高的產品也逐步放量，使得平均單價提升，下半年獲利可望逐季增加。

聚陽受惠品牌客戶的營收動能增加，以及供應鏈趨於穩健，下半年有望繳出營運佳績，法人預估，下半年聚陽的營業利益年增可達34%。

法人分析，解除封城後，市場終端消費力道轉強，其中，遠距工作型態使居家休閒服、平價運動服等品項需求提升，此外，聚陽開發的防疫產品轉向外銷，獲得較大議價空間。

就產業競爭面向來看，法人指出，聚陽將受惠東南亞體質較弱的成衣業者退出市場，體質較弱的小廠訂單有機會轉移到聚陽，同時，原本在小廠工作的有經驗勞工也可能轉移。

權證發行商建議，看好儒鴻、聚陽後市的投資人，可買進價外10%以內、距離到期日90天以上的權證，參與行情。

聚陽 儒鴻

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