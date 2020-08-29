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全民權證／嘉澤 選逾三個月

經濟日報 / 記者黃力整理

嘉澤（3533）在筆電及伺服器因居家辦公及線上教學需求提升下，營運暢旺，法人指出，嘉澤在Type C連接器及伺服器連接器產品，可持續受惠規格升級及遠端工作需求提升，全年營收可持續成長。

嘉澤是全球中央處理器插槽大廠，最大應用領域是桌上型電腦、其次是伺服器、筆電、手機等。在伺服器領域，2021年除高單價的英特爾Whitely平台扣具與背板，將取代Purley平台的扣具與背板外，Eagle Stream平台也預計2021年底上市，屆時將推升平均單價及毛利率成長，優化產品組合。

權證發行商建議，看好嘉澤後市的人，可優先挑選距離到期日90天以上、價內外5%以內的權證，參與行情。（永豐金證券提供）

（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）

嘉澤

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