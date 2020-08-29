全民權證／華夏 挑價內外10%

華夏（1305）近期受到市場資金追捧。綜合近期機構法人調升華夏投資評等至買進的原因，主要有二，首先是6月起台氯生產回復平順，營運擺脫谷底，其次是第3季印度PVC需求逐漸回溫，預期PVC報價仍有向上空間。

法人表示，儘管華夏第2季陷入虧損，主因認列台氯停工損失，加上外購VCM墊高成本。考量華夏7月營收回升，月成長12.6％、年減19.1％，年衰退幅度收斂，台氯產線復工；加上近期印度、東南亞及中東PVC需求強勁，推動PVC報價上漲，有利華夏營運。

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