聽新聞
test
0:00 / 0:00
全民權證／緯創 押中長天期
緯創（3231）第2季營收2,210億元，季增27%、年減8%，毛利率5.7%，優於市場原本預估的5.1%，營益率2.1%，每股純益（EPS）1.01元，也優於法人圈原本預估0.62元~0.72元區間，主要是因產能利用率提高、及子公司緯穎利潤高，毛利率優於預期。
雖新冠肺炎病毒帶來生活方式改變，但包括居家工作、線上學習成為新工作和學習方式，預估消費型筆電較商用筆電將會有更好的成長，儘管市場曾提出伺服器有砍單現象，仍看好伺服器事業毛利率提升。
看好個股後市投資人，建議利用價內外15%以內、可操作天期在100天以上的中長天期商品。（富邦證券提供）
（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言