全民權證／緯創 押中長天期

緯創（3231）第2季營收2,210億元，季增27%、年減8%，毛利率5.7%，優於市場原本預估的5.1%，營益率2.1%，每股純益（EPS）1.01元，也優於法人圈原本預估0.62元~0.72元區間，主要是因產能利用率提高、及子公司緯穎利潤高，毛利率優於預期。

雖新冠肺炎病毒帶來生活方式改變，但包括居家工作、線上學習成為新工作和學習方式，預估消費型筆電較商用筆電將會有更好的成長，儘管市場曾提出伺服器有砍單現象，仍看好伺服器事業毛利率提升。

看好個股後市投資人，建議利用價內外15%以內、可操作天期在100天以上的中長天期商品。（富邦證券提供）

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