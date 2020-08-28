快訊

「館長」陳之漢被開三槍倒地 鮮血直流還直播

聽新聞
test
0:00 / 0:00

期貨商論壇／群創期 可望走高

經濟日報 / 記者黃力整理

受到華為禁令加重影響，華為供應鏈近一周呈現回檔修正，而台股支撐盤面指標電子股除了台積電外，也有居家辦公相關NB類股及板卡族群，另外一個逐漸打底成型的族群則是面板類股。

由於疫情影響造成全球高達17億學生無法就學，如今仍有約10億學生無法實體上課，也造成平板電腦及筆電的需求大增，各國政府也投入資源採購相關電子產品，使得面板及筆電需求強勁。

另外，大尺寸面板從7月起連續兩月報價大漲一成，也帶動面板產業第3季訂單將滿載，第4季也將有望挹注營收，下半年受惠5G應用及車用電子等產品出貨，也將對中小尺寸面板需求看漲。

群創（3481）第2季毛利率轉正為2.8%，目前營收占比手機及商用產品為33%，可攜式電腦為23%，桌上型螢幕13%、電視為31%，去年擴充IPS產能及自動化製能製造導入後，有效突破產能瓶頸，累積1-7月營收達到1,410億元。

群益期貨分析師容逸燊表示，群創在昨（27）日創下了百萬張以上的成交歷史天量，而且是從2006年上市以來單日最大量40萬張的兩倍以上，外資從5月以來持續買進持有，營收也連續三個月年增率增加，27日收盤價更是突破3月疫情以來高點，並且漲停鎖死2萬張，通常新天量後續仍有新高價，技術面來看有機會往今年高點邁進，投資人可以注意9月的群創期貨。 （群益期貨提供）

期貨交易必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎為之。）

大尺寸面板 期貨交易 營收

延伸閱讀

元太董座李政昊：下半年營運將比上半年好

面板與光碟機股走勢強 法人：2原因助攻

面板雙虎 加速布局AIoT

期貨商論壇／聯強期 伺機布局

相關新聞

期貨商論壇／群創期 可望走高

受到華為禁令加重影響，華為供應鏈近一周呈現回檔修正，而台股支撐盤面指標電子股除了台積電外，也有居家辦公相關NB類股及板卡...

台指期 外資偏多布局

在台積電（2330）帶盤下，台股昨（27）日續有表現，早盤開高一度上漲逾百點，惟獲利了結賣壓也乘勢出籠，壓抑指數表現，近...

期貨商論壇／生技期 緊盯月線

新冠肺炎疫情全球蔓延大流行，全球已經超過2,400萬人確診，美國疫情數字仍為全球最嚴重，已經超過580萬例。

全民權證／群創 選逾三個月

群創（3481）昨（27）日亮燈漲停，成交量也衝上108萬張，因低價與股價淨值比同處低位階，加上基本面也有轉機，因而吸引...

全民權證／貿聯 押價內外15%

貿聯-KY（3665）第3季車用與電器線束受惠供應鏈復工生產，加上半導體設備與資料中心電源線產品線訂單持續強勁，法人看好...

穩懋、義隆 四檔權證來電

台股昨（27）日開高遇獲利了結賣壓，指數終場走低，盤面上，儘管行情備受壓抑，但個股如穩懋（3105）、義隆（2458）因...

全民權證／啟碁 二檔活跳跳

網通廠啟碁（6285）昨（27）日股價帶量上漲4.2%，收在79元，來到今年新高；在籌碼面，投信連續五天以上買超，帶動股...

智易、樺漢 權證挑長天期

智易（3596）與樺漢 （6414）今年下半年業績呈正向發展，後續仍有成長動能，法人看好其後續表現，但近期大盤呈現震盪，...

最牛一輪／友達利多 凱基02吸睛

友達（2409）受惠居家辦公、學習等遠距商機，加上各國陸續提出補貼、教育政策，讓包含筆電、平板及監視器等 IT面板需求強...

元富權證 精準發行

回顧今（2020）年，新冠肺炎疫情使3至4月金融市場面臨系統性風險，股市波動劇烈，元富權證採取嚴謹的業務操作及風險管控來...

元大期績優 搶當亞洲龍頭

元大期貨（6023）身為台灣期貨業龍頭，以「深耕台灣，放眼亞太」為目標，面對稅後淨利及ROE雙指標自我期許，朝向亞洲最大...

台指期開漲43點 台積電期貨上漲3元

台指期今日開盤為12,838點，上漲43點。台積電期貨近月合約開盤446為元，上漲3元。

熱門新聞

台積電、聯發科還可以買？謝金河這麼說

股票影響心情...他問「要怎樣才可少看股票？」 網友力推：這4支ALL IN

露餡！2檔ETF放量上揚 大盤開高走低差距近200點

慘！三檔華為概念股 連續遭投信賣超

蔡鎮村：三大不確定因素 台股震

新冠新藥行情有撐 中裕、生華科雙雙漲停

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。