期貨商論壇／群創期 可望走高

受到華為禁令加重影響，華為供應鏈近一周呈現回檔修正，而台股支撐盤面指標電子股除了台積電外，也有居家辦公相關NB類股及板卡族群，另外一個逐漸打底成型的族群則是面板類股。

由於疫情影響造成全球高達17億學生無法就學，如今仍有約10億學生無法實體上課，也造成平板電腦及筆電的需求大增，各國政府也投入資源採購相關電子產品，使得面板及筆電需求強勁。

另外，大尺寸面板從7月起連續兩月報價大漲一成，也帶動面板產業第3季訂單將滿載，第4季也將有望挹注營收，下半年受惠5G應用及車用電子等產品出貨，也將對中小尺寸面板需求看漲。

群創（3481）第2季毛利率轉正為2.8%，目前營收占比手機及商用產品為33%，可攜式電腦為23%，桌上型螢幕13%、電視為31%，去年擴充IPS產能及自動化製能製造導入後，有效突破產能瓶頸，累積1-7月營收達到1,410億元。

群益期貨分析師容逸燊表示，群創在昨（27）日創下了百萬張以上的成交歷史天量，而且是從2006年上市以來單日最大量40萬張的兩倍以上，外資從5月以來持續買進持有，營收也連續三個月年增率增加，27日收盤價更是突破3月疫情以來高點，並且漲停鎖死2萬張，通常新天量後續仍有新高價，技術面來看有機會往今年高點邁進，投資人可以注意9月的群創期貨。 （群益期貨提供）

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