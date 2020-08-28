期貨商論壇／生技期 緊盯月線

新冠肺炎疫情全球蔓延大流行，全球已經超過2,400萬人確診，美國疫情數字仍為全球最嚴重，已經超過580萬例。

各國政府深刻體認生技產業戰略地位，2016年蔡總統上任後所提出的「5+2創新產業」，也不難窺見政府對生技產業的重視，整體生技醫療類股的成交量明顯上升，市場熱度不減，衍生出投資人有投資及避險的需求。

所以，臺灣期貨交易所於6月8日上市「臺灣生技期貨」及「臺灣永續期貨」，其中，臺灣生技期貨成分股涵蓋上市及上櫃新藥研發、醫材及藥品製造等指標股票，可表彰台灣整體生技醫療產業的表現，也符合現今市場聚焦之產業，另外還有波動性高的特點，有潛在避險及交易需求。

臺灣生技期貨契約規模約為24萬，而保證金為新台幣21,000元，槓桿約為11倍，因此臺灣生技期貨的最大優勢在於門檻低、操作彈性高，交易人可以較低資金成本進行交易及避險，提升資金效率。

以技術面來看，臺灣生技期貨於底部反彈突破月線反壓，目前站穩所有均線之上，且均線糾結趨勢向上。

因此建議投資人跌破月線之前，以中性偏多看待臺灣生技期貨。由於期貨交易為高槓桿的保證金交易，因此均有高度的投資風險，請投資人應衡量自我的投資能力適度作加減碼的動作，並且設定停損機制，以利有效控制投資風險。（元富期貨提供）

（期貨交易必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎為之。）