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台指期 外資偏多布局

經濟日報 / 記者黃力／台北報導

在台積電（2330）帶盤下，台股昨（27）日續有表現，早盤開高一度上漲逾百點，惟獲利了結賣壓也乘勢出籠，壓抑指數表現，近午盤時跌落平盤，萬三關卡壓力未能有效突破，終場跌35點收12,797點，終止連四紅；台指期走勢同台股開高走低，終場下跌35點收在12,760點，與現貨相較，逆價差37.31點。

電子期方面，因聯發科開低走低，擴大封鎖華為的利空陰影不散，拖累高價股、IC設計族群整體表現，利空氛圍並擴散至其他電子族群，電子期終場下跌1.1點，收609.35點。

金融股儘管未有出現殺盤，然近周行情溫吞，未有太多表現，金融期終場下跌8.6點收1,240.8點。

現貨上，外資轉為賣超77億元，三大法人合計賣超80億元；期權部位上，外資連日來持續加碼台指期淨多單，昨小幅加碼200口至31,678口，而台指選擇權淨多單加碼3,136口至來到3,783口。

由VIX觀察，儘管昨日由22.6上升至22.91，上升了0.31，然仍低於平均成本28.35，顯示市場的避險情緒沒有過度擴張，有利於後續多頭續攻。

法人指出，投資人對疫情的擔憂情緒並未完全消退，加上距離美國總統大選愈接近，部分資金恐將先行獲利了結，市場買盤態度轉趨觀望。

以技術面來看，指數昨日逼近前高遭遇賣壓，終場以黑K棒留上影線作收，結束日K連四紅，短線可能在月線附近震盪，跌破月線之前，建議以中性偏多看待為宜。

台指期 台股

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