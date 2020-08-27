營運績效卓越 元大期站穩亞洲大型期貨商行列

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導
元大期貨連續六屆獲得公司治理評鑑前5%，元大金控則是蟬聯兩屆前5%。 圖／元大期貨提供
元大期貨連續六屆獲得公司治理評鑑前5%，元大金控則是蟬聯兩屆前5%。 圖／元大期貨提供

元大期貨(6023)身為台灣期貨業龍頭，以「深耕台灣，放眼亞太」為目標，面對稅後淨利及ROE雙指標自我期許，朝向亞洲最大期貨商邁進，2019年稅前淨利新台幣14.10億元，2019年度配發的現金股利為3.2元，成為台灣首家且連續三年站穩稅前獲利10億元大關的期貨商，今年1月至7月累計營收為新台幣23.48億元，較去年同期成長約34.97%。

元大期貨總經理周筱玲表示，元大期貨是首家受邀登上那斯達克廣告牆的亞洲期貨商，顯示元大期「深耕台灣，放眼亞太」獲得國際認同。在推展業務與重視營運績效的同時，長期落實良好的風險管理，也是連續六年獲得公司治理評鑑「排名前百分之五」的金融機構，公司也積極參與各項公益活動，落實企業社會責任，連續三年榮獲《天下雜誌》CSR天下企業公民獎，元大期貨同時也是享譽業界，服務實體經濟產業法人的第一品牌。

除了獲得各項國內外大獎的肯定，國內外期權市占率、獲利能力等各項數據皆穩居第一，可交易多達16家國際交易所商品，範圍涵蓋指數、匯率、能源、金屬等八大類期權商品，在台灣的通路據點達250處，透過24小時全年無休的服務團隊，提供投資人跨國零時差的專業交易服務。

近年來，金融科技蓬勃發展，獲得兩屆金彝獎金融創新獎的元大期貨在Fintech領域耕耘甚深，建置完整的智能交易生態圈，線上便捷開戶、程式交易、研顧報告、直播課程等等，提供全方位的數位服務給客戶。

在產品面上，也不斷求新求變，積極發展金融創新，槓桿交易商持續發展連結多元標的期權衍生品，像是今年元大期貨率先發行黃金與原油差價契約(CFD)，即榮獲國家品牌玉山獎的最佳產品獎，槓桿交易商亦同步獲得最佳人氣品牌獎。

元大期貨致力打造友善溫暖的企業形象，讓客戶放心、股東安心、員工開心，對於公司未來發展，以「亞洲地區最值得信賴的期貨商」為目標，持續深耕台灣期權業務，秉持創新精神積極發展槓桿金融衍生品市場，落實普惠金融與增加實體經濟效益，同時擴充營運資金，強化國際營運版圖，期望提供國內外客戶更多元完整的金融商品與全方位服務。

期貨 元大

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