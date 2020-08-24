阿里巴巴、小米將納入 麥格理恆指權證25日起上市

麥格理證券首次在台股推出恒生指數（HSI）權證。身為亞洲權證發行商龍頭，麥格理以國際級的發行經驗，為台灣投資人引進海外新商品；25日起一口氣推出八檔連結香港恒生指數的權證，未來投資人將可在台股中參與港股漲跌。

麥格理首批發行四檔看漲港股的認購權證和四檔看跌的認售權證，履約價從18,000點至32,000點。四檔認購權證代碼為03048F~03051F，認售權證則為03006Q~03009Q。

麥格理表示，恒生指數是反映港股走勢重要指標。恒指追蹤包括金融、公用、地產和工商四大產業分類指數，共網羅港股50檔市值最大的公司行情變化。國際級企業如滙豐控股、友邦保險、港交所和恒生銀行，也包含中國在港股的大陸公司，如 騰訊、中國平安、中國建設銀行，近期還將加入阿里巴巴與小米等企業巨擘。

麥格理大宗商品及全球市場亞洲區上市產品分銷主管Dean Herbert指出，麥格理在新加坡、馬來西亞和泰國上市的恒指權證，一直是客戶喜愛的產品之一。此時在台灣發行，對投資人來說是理想時機，舉凡新冠病毒和美中貿易談判對全球宏觀經濟的影響，都對恒指產品提供巨大的交易機會。

證交所副總經理陳麗卿表示，台灣權證市場過去想參與海外交易機會，只能透過連結外國股票與ETF的權證，麥格理發行連結恒指的權證後，將是首次有連結外國指數的權證。期望未來也有更多外國標的資產的連結權證，豐富台灣權證發展。

麥格理台灣證券分公司副總經理虞逸真表示，恒指權證的發行將提供台灣投資人利用其現有的交易帳戶，就能全球化布局，投資組合更多樣，也提高了獲利的可能性。港交所發展成熟，標的並無漲跌幅限制，搭配權證小資的特性，恒指權證有望充分發揮權證的槓桿優勢。

未來麥格理將舉辦權證講座和研討會，幫助投資人學習交易權證。