美利達、巨大 押長天期

自行車雙雄巨大（9921）、美利達（9914）第2季雙雙繳出亮麗成績單，巨大單季純益15.2億元，每股純益（EPS）4.06元創下歷史新高佳績；美利達則以純益10.9億元，每股純益3.67元，改寫歷史同期新高及單季次高紀錄。投資人可留意相關權證的投資機會。

隨著疫後愈來愈多歐美民眾加入單車健身、上班行列，自行車在後疫情時代愈燒愈旺，法人認為，疫情帶動的自行車產業榮景，已擴及中高階車款及電動自行車，將帶動相關獲利上修。

法人進一步表示，自行車產業V型反轉趨勢明確，歐洲各國疫情後推出自行車利多政策，預估美利達營運可望挑戰2013~15年高峰水準，加上電動自行車長線滲透率提升趨勢持續發酵，雖然股價已上漲一波，仍建議投資人持續加碼，理由有三，一是財報優於預期，二是2021年獲利成長可觀，三是美利達電動自行車比重增加有利市場上修評價。

另一家法人也指出，全球自行車熱潮興起，美利達中國、海外子公司銷售也佳，加以e-bike的出貨在年底將重拾強勁成長動能，因而上修美利達今、明兩年的獲利預估，將投資評等調整為強力買進。

巨大也受惠美國、歐洲、中國等三大主要市場銷售暢旺，第2季稅後純益攀升至15.21億元，季增141.7%，年增46.4%，上半年純益21.51億元，年增24.8%。

權證券商建議，看好巨大、美利達後市的投資人可利用價內外15%以內，有效天期在100天以上的中長天期權證商品介入，掌握獲利契機。