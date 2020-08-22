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臻鼎、景碩認購耀眼

經濟日報 / 記者周克威／台北報導

台股在「萬三」關卡前，震盪整理，因美中關係緊張所衍生的華為等事件，連同美高科技股頻創新高，使得市場揚棄題材股，轉向下半年業績持續成長的臻鼎-KY（4958）、景碩（3189）等PCB族群；權證券商建議，可利用價內外合理等認購權證，參與個股行情。

臻鼎-KY第2季營收交出季、年雙增亮眼，主要係來自大客戶手機銷售優異及臻鼎在非手機產品接單有較佳斬獲，且由於本季度大客戶採降價策略成功搶市占，稅後淨利5.73億元，獲利季增46.3%、年增4.8%，每股純益（EPS）1.41元。

展望下半年，臻鼎-KY7月營收101.93億元，月增18.4%、年增8.7%，雖然美系大客戶今年新手機產品出貨時間點遞延三至四周，但在新手機訂單上掌握較佳訂單份額，包括手機主板供貨比重提高至30%，取得部分機種AiP用LCP高頻天線軟板，因此，市場預期臻鼎-KY營運將自7月起逐月走高至11月，預估本季營收381.95億元，季增44.2%、年增7.3%，因新品出貨比重拉升，加上新產品多樣規格升級，毛利率增加5.3個百分點，預估稅後淨利31.6億元，季增48.2%、年減7.1%，EPS 3.51元。

景碩本季因管線破裂意外，略為下修全季營收約2%，不過，在ABF滿載且比重提升，加上SiP及AiP放量下，市場預期第3、4季營收及毛利率仍將逐季成長，EPS分別有為0.8元及0.9元的好表現。

景碩看好ABF載板未來二至三年的成長趨勢，積極擴充ABF產能，除了持續將SLP產能轉為ABF產能外，再宣布提高資本支出15億元至75億元，買下華映楊梅廠一半廠房，預計明年第4季投產；目前ABF載板有局部漲價，加上良率提升下，可帶動毛利率與獲利的顯著提升，因ABF載23板供需吃緊情況在2021年將更嚴重，帶動獲利持續成長。

看好這兩檔營運後市的投資人，可利用價內外10%以內，可操作天期二個月以內的權證，參與行情。

臻鼎 營收

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