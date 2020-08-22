和大、貿聯 四檔強強滾

新冠肺炎疫情對經濟的負面影響趨緩，市場消費需求走強可期，電動車相關供應鏈和大（1536）、貿聯-KY（3665）將受益電動車大廠產線復工，出貨動能回溫，市場看好公司業績有望重回成長正軌。

和大今年因新冠肺炎疫情導致歐美等國封城封廠，導致整體營收不如預期，不過進入7月後，產能利用率已達至過往的80%，近期在美系電動車客戶開始回補庫存下，業績有望逐月回穩，預期第3季恢復正常供貨水準。

法人分析，展望第3季，美國各大車廠產線陸續復工，客戶拉貨動能增加，預估單月營收在新台幣4億元左右，第3季業績可超過12億元，季增幅度超過54%，稅後淨利估超過1.1億元，每股純益超過0.4元。

貿聯-KY受惠特斯拉等電動車訂單回溫、半導體新專案，以及取得美系資料中心客戶等利多，營運為市場看好。

貿聯指出，美系電動車客戶需求強勁，下半年電池管理線束出貨可望逐季攀升，其餘車用客戶復工後也開始加班趕工，車用需求谷底反彈。

此外，法人指出，貿聯收購新加坡商Speedy Industrial，可加速在半導體領域發展，今年第2季半導體產品占貿聯營收8%，已成為貿聯第4大營收來源。

權證發行商建議，看好和大、貿聯-KY後市的投資人，可買進價外15%以內、距離到期日100天以上的權證，參與行情。