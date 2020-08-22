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全民權證／祥碩 盯價內外15%

經濟日報 / 記者周克威整理

祥碩（5269）第2季因AMD拉貨優於預期，毛利率51.9%，營利率34.2%，業外認列文曄投資收益8,600萬元與文曄一次性認列廉價購買利益及應攤銷公允價值差額，稅後淨利為8.23億元，季增67%、年增290.8%，每股純益（EPS）11.89元。

第3季AMD新品A520開始拉貨，市場預估祥碩第3季營收17.7億元，季增35%、年增92%，成長率6.3%，EPS 8.53元。

在AMD晶片組方面，祥碩開始出貨，旺季拉貨需求回升，明年第1季將開始出貨600系列，預估祥碩今年AMD晶片組出貨量年增61%，營收比重72%。

建議投資人利用價內外15%以內、可操作天期100天以上的中長天期商品介入，設好停損停利點。

祥碩 AMD 文曄

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