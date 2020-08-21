期貨商論壇／輕原油期 盯均線

美國聯準會（Fed）如市場預期公布鴿派的會議紀錄，並表示將維持刺激措施並將考慮調整貨幣政策。另一方面，歐盟統計局公布的7月消費者物價調和指數雖較去年同期漲0.4%，但遠低於歐洲央行（ECB）所訂中期目標，帶動美元指數反彈站回短期均線。

先前美國能源情報署(EIA)公布該國7大頁岩油產區9月預期日均產量，將較本月下滑1.9萬桶，截至8月14日當周原油庫存再度下滑160萬桶，供給面改善等數據支撐輕原油價格，8月19日9的月輕原油期貨持續沿著短期均線向上，收盤上漲0.1 %以42.93美元作收。

IEA月報中指出，雖然在沙烏地阿拉伯停止其自願性每日減產100萬桶之後，7月全球原油供應已回升至9000萬桶/日，但2020全球原油供給仍將下滑710萬桶/日。即便中國大陸6月原油需求已較去年同期回升75萬桶/日，然而在新冠肺炎疫情影響之下，預期原油需求亦將較去年減少810萬桶/日。

國泰證期顧問處分析師吳佩奇表示，美國能源情報署(EIA)近期所公布的原油庫存，以及9月頁岩油產量預期等報告，舒緩市場對於原油需求下滑以及石油輸出國組織（OPEC）減產協議到期後供過於求的擔憂。

在經濟數據呈現復甦前，全球能源需求回升仍存在許多不確定性。OPEC對減產協議的態度將是短線走勢的因素，在價格帶量跌破短期均線前仍可樂觀看待輕原油表現。（國泰期貨提供）