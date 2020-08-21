期貨商論壇／廣達期 伺機布局

廣達（2382）是全球前三大PC代工廠，主要組裝產品包括筆電、伺服器、智慧手表等，生產基地包括上海、江蘇、重慶、林口、美國/田納西州、美國/加州、德國及泰國等。2019 年銷售地區比重惟美國51%、中國大陸11%、荷蘭7%、日本6%、其他25%。

第2季財報上，合併營收2,702億元，毛利率 6.2%，每股純益（EPS）1.62 元。毛利率大幅提升主要是產品組合優化、營收規模增加稼動率提高及廣達管 控成本得宜。

廣達受惠遠距上班、教學需求，第2季筆電出貨量 1,450 萬台，筆電出貨動能旺盛。

除了筆電強勁需求外，廣達伺服器需求持續成長，雖然企業用伺服器在上半年需求趨緩，但在北美客戶超大型資料中心建置，雲端伺服器持續成長，為廣達挹注下半年營運動能。

由籌碼面來看，外資在近十日買超1.8萬張、投信買超5,834張；自營商自行買賣部份則是賣超1,242張，另外，在近十日的資券狀況，目前融資使用率約為0.3%，而融券使用率約為0.02%，目前融資水位不高。

由技術面看，觀察日線，廣達期貨14日長紅確立多頭態勢，不料創新高後，遭受空方攻擊，大幅拉回。在股價震盪拉回的情況下，看好廣達期貨行情的投資人，可以用14日長紅低點作為觀察，找尋合適進場時機。

（國票期貨提供）