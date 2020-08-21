台指期 外資減碼多單

台股昨（20）日高檔下殺，台指期呈相同態勢，終場下跌444點收在12,305點，法人指出，國際利空消息不斷，短線指數震盪劇烈，台股屬於漲多回檔機率較大。

華為禁令利空持續發酵，美中貿易戰近日也出現升溫跡象，美國總統川普拒絕與中方談判的訊息影響市場投資人信心，致使投資氛圍轉弱，主要亞洲股市昨紛紛回測，表現低迷。

台股身在風暴中心，難置身其外，昨日一度走跌633點，隨即見買盤拉升，終場下跌416點收12,362點，跌3.2%，並跌破5、10、月均線，為本波反彈以來首度跌破月線，成交量則擴增至3,468億元。

台指期則下跌444點收12,305點，與現貨逆價差達57點；電子期在台積電（2330）、聯發科、鴻海等電子權值股領跌下，終場下跌25.6點收580.9點，逆價差3.72點；金融股最終下跌33.4點收在1,231.6點，逆價差4.14點。

外資昨日在現貨賣超132億元，期權部位上，外資在台指期淨多單部位持續減碼，昨日減碼2,545口至20,704口，台指選擇權淨空單部位則持續減碼，淨空單減少2,643口至7,580口。

由VIX觀察，昨日由21.87上升至28.05、大幅上升6.18，目前低於平均成本28.35，不過市場避險情緒有擴張疑慮，恐不利後續多頭反攻。

法人指出，美國進一步收緊對華為的限制，科技股延續弱勢，加上此前對騰訊、字節跳動等中國大陸企業啟動的淨網行動，以及推遲評估第一階段貿易協議的會談，皆顯示美中關係再度趨緊，投資人後續宜持續關注美中關係對市場行情的影響，以及台灣外銷訂單等總經數據對指數的支撐作用。