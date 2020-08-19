台指期開漲30點 金融期表現助攻
台指期今（19）日開盤為12,905點，上漲30點，在金融電子期助攻下，台指震盪走高，而台積電期貨近月合約開盤433.5元，下跌0.5元。
期貨商表示，由選擇權觀察，8月選擇權最大買權未平倉13,000點，賣權則在12,750點。觀察籌碼面，外資及陸資昨日賣超29.95億元，投信賣超0.18億元，自營商賣超20.96億元，三大法人合計賣超51.09億元，另一方面，外資期權合計為淨多單21,582口，較前一日減少5,895口。
由期現貨籌碼觀察，外資在現貨出現連續買超3天轉為賣超的動作，而期權為淨多單減碼操作。在資金行情助威下，帶動整體投資氛圍，短線震盪恐難免，不過中長線多方趨勢明確。
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