台指期開漲30點 金融期表現助攻

近期許多地區通膨數據出現升溫跡象，是支撐金價表現的一大主因，預期金價仍有表現空間，即便短期有拉回，中長線的看漲因素不變，建議投資人可藉消息面引發的波動機會，逢回布局元大S&P黃金（00635U）等黃金相關標的，或採定期定額方式建立部位。

2020-08-19 00:42