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台指期開漲25點 挑戰13,000關卡

經濟日報 / 記者高瑜君／台北即時報導
台指期今日開盤為12,980點，上漲25點，在金融、電子期領漲下，台指期一度來到13,029點。記者曾吉松攝影／報系資料照
台指期今日開盤為12,980點，上漲25點，在金融、電子期領漲下，台指期一度來到13,029點。記者曾吉松攝影／報系資料照

台指期今（18）日開盤為12,980點，上漲25點，在金融、電子期領漲下，台指期一度來到13,029點，而台積電期貨近月合約開盤437元，上漲1元。

期貨商表示，以技術面來看，指數目前短中長期均線多頭排列，且下檔支撐月線持續向上墊高，在指數跌破月線之前，短線建議以中性偏多看待為宜。由VIX觀察，今日由22.23下降至21.47、下降了0.76，低於平均成本23.87，顯示市場的避險情緒有收斂，有利於後續多頭續攻。另一方面，由選擇權觀察，8月份選擇權最大買權未平倉13,000點，賣權則在12,500點。

觀察籌碼面，外資及陸資今天買超96.46億元，投信買超3.7億元，自營商買超39.81億元，三大法人合計買超139.96億元，另一方面，外資期權合計為淨多單27,476口，較前一日增加1,221口。由期現貨籌碼觀察，外資在現貨出現連續買超3天的動作，而期權為淨多單加碼操作。綜合以上分析，在資金行情助威下，帶動整體投資氛圍，短線震盪恐難免，不過中長線多方趨勢明確。

外資 台指期

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台指期 外資加碼多單

經部檢討陸資定義…QDII投資台股 不受影響

台指期開跌13點 台積電期貨漲0.5元

台指期 短線中性偏多

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