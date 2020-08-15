華碩、微星 認購閃亮

第3季是科技業傳統旺季，華碩（2357）的PC業務受惠疫情帶動需求，手機業務虧損有望持續縮小；近期受到法人青睞，微星（2377）有望因下半年是電競產業需求旺季，將推升單季營收、獲利續創新高，都續受法人青睞。

投顧法人表示，華碩PC業務受惠遠距辦公及教學的情形優於預期，需求將延續至年底，雖然下半年產品中教育型機種的比率提升，但仍對獲利為正向幫助，目前評價並未偏高，且2021年可能配息現金股利15元以上，下檔將具有保護，建議維持買進。

法人進一步分析，因應居家辦公和遠距離教學需求，預估華碩下半年PC業務有20%以上的年成長率，全年也有10%以上營收成長，零組件和IoT全年也預估有10%以上成長，手機業務的部分，毛利率改善、生產瓶頸也去除，在電競手機市場持續做大下，身為電競手機市場領先者下，樂觀看待虧損收斂，加上產品組合優化改善毛利率，預估華碩全年營收有望年成長超過8%。

微星公告第2季營收353億元，季增24%，年增35%，毛利率14.39%，每股純益達2.49元。第2季受到新冠疫情封城效應，帶動宅經濟、電競商機，加上上半年Intel、Nvidia、AMD有推出改版新品刺激中低階電競需求，營收、毛利率、營利率都呈現季增且年增態勢。

法人三大理由看多微星，首先是第2季每股獲利2.49元，優於市場共識，主要來自營益率表現亮眼 ，第二是第3季新品上市前需求依然強勁，新品尚未開始貢獻的狀況下7月營收續創新高，預估第3季單季營收續創歷史新高，毛利率也可望持續提升；第三，Nvidia 7奈米新品預計於9月問世，預期效能及性價比大幅提升，市場潛在換機需求龐大。

看好這兩檔電競股的投資人，建議利用價外15%以內，有效天期四個月以上的長天期商品介入。