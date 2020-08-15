全民權證／玉晶光 兩檔聚光

光學鏡頭廠玉晶光（3406）是蘋果供應鏈指標股，與大立光並列鏡頭供應商，去年以來積極擴產，日前公布的第2季營收30.76億元，季增14%，為同期新高，第2季稅後純益4.9億元，年增125%，每股純益4.39元；上半年稅後純益10億元，每股純益8.98元。

玉晶光董事長陳天慶看好第3季營運展望，因下半年是傳統旺季，訂單看來健康、新機認證順利，量也多過去年多，因此對產業前景未來樂觀。不過，最大變數是新冠肺炎疫情是否影響終端買氣，以及美中貿易摩擦等。權證券商建議，看好玉晶光後市的投資人可利用價內外15%以內，有效天期在100天以上的權證介入行情。 （台新證券提供）

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