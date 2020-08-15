智邦、嘉澤 押長天期

資料中心建置需求不減，智邦（2345）、嘉澤（3533）等伺服器相關供應鏈未來營運具潛力，也是法人看好的標的，近周股價持續反彈，嘗試突破上檔均線反壓。

智邦上半年合併營收243.5億元，年減2.3%，合併稅前淨利26.88億元，年增0.2%，合併稅後淨利21.87億元，年增2.1%，每股純益3.93元。

受疫情影響，智邦上半年營運表現不如預期，但法人指出，智邦受惠資料中心建置趨勢需求不變，加上在家工作、遠距教學等需求轉強，生產的100G Switch產品貢獻營運比重增加，後市仍可受惠相關商機。

嘉澤在筆電及伺服器因居家辦公及線上教學需求提升下，營運暢旺，累計今年上半年稅後純益13.12億元，年增78.9%，每股純益12.65元。嘉澤是全球中央處理器插槽大廠，最大應用領域是桌上型電腦、其次是伺服器，筆電、手機等也有一定占比；主要生產基地集中大陸廣東與蘇州，現在則規劃在越南設立新的生產據點，外界預期，最快在明年下半年，新產能才會開出來。

另外，嘉澤在伺服器動能持續看好，2021年除高單價的英特爾Whitely平台扣具與背板，將取代Purley平台的扣具與背板外，Eagle Stream平台也預計2021年底上市，屆時將推升平均單價及毛利率成長，優化產品組合。

權證發行商建議，看好智邦、嘉澤後市的投資人，可買進價外15%以內、距離到期日90天以上的權證，參與行情。