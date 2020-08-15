旺宏、原相 四檔吸睛

任天堂遊戲主機Switch在4~6月銷量，市場傳出高達568萬台，是2019年同期的2.7倍，市場持續看好下半年銷售，預期旺宏（2337）、原相（3227）等供應鏈將受惠；權證券商建議，可利用券商造市積極等認購權證，參與個股業績行情。

分析師指出，Switch在今年上半年曾因為疫情影響，導致供應鏈中斷而缺貨，但第2季下半季位於中國大陸的生產已經大致恢復，供貨延遲問題逐漸解決，目前進入下半年旺季，加上今年帶動業績大幅成長，將激勵主機的銷售，相關供應鏈可受惠。

旺宏是全球最大ROM製造商及前二大NOR Flash製造商，第2季產品營收占比NAND 11%、NOR 48%、ROM 34%，其中，ROM主要出貨任天堂Switch主機及遊戲卡匣。

展望第3季，市場認為NOR的高階應用，包括通訊、車用、工控、醫療價格將持平，ROM仍有表現機會，消費性應用如SLC NAND、中低階NOR價格可能較有壓力，但整體單季業績仍可較上季成長。

原相方面，第2季營收18.03億元，季增6.3%、年成長30.9%，優於市場預期，其中，遊戲機產品線營收季成長55.4%，主要是遊戲機客戶在第2季底拉貨強勁；其他類別產品線如TWS、穿戴與安防等，營收季成長13.9%，主要是疫情緩和使TWS需求回溫，每股純益2.03元。展望第3季，進入滑鼠傳統旺季，其他產品如穿戴與安防展望佳旺季發酵下，電競與TOG滑鼠需求強勁，穿戴感測因疫情趨緩，銷售回復成長，TWS、穿戴與安防也同步成長下，業績將優於第2季。

看好這兩檔供應鏈個股續成長的投資人，可利用價內外10%以內，有效天期兩個月以內的權證，短線操作。