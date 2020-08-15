全民權證／健策 選價內外15%

健策（3653）上半年營運不受疫情影響，伺服器均熱片動能相對強勁，下半年邁入傳統旺季，市場預料健策業績表現仍有機會再創高峰，昨（14）日一紅吃三黑，解除走跌危機。法人分析，健策營收增幅強勁，除了均熱片產品出貨暢旺，另一方面是交貨速度快又準，客戶相當依賴，因此即使大環境市況不佳，但仍會優先採購健策的均熱片產品。後市由於公司擁有散熱結構設計，及散熱流道設計模擬能力及半導體等級電鍍技術，可和Tier 1廠共同開發設計，加上5G相關商機挹注，營運有望逐步增溫。

若看好健策後市，可優先挑選距離到期日90天以上、價內外15%以內的權證，並設好停利停損點。（元富證券提供）

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