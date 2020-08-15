全民權證／臻鼎 挑逾三個月

臻鼎-KY（4958）第2季營收264.9億元，季增51.3%、年增14.8%，稼動率高於正常季節性淡季表現，受益3月底中國供應鏈復工，在家工作需求使大客戶PC類產品銷售佳，加上蘋果於中國降價促銷手機產品，毛利率受惠稼動率提高，訂單掌握佳等助益，帶動獲利成長。

臻鼎今年在iPhone新機上，主要成長動能來自手機主板MSAP SLP供貨比重提高至三成，並且在下天線MPI供貨上，因同業良率問題而有比重有再提高，隨iPhone 12手機主板在7月下旬開始量產，營運將逐月走揚至11月，第4季營收年成長力道將值得期待。看好個股後市投資人，建議利用價內外10%以內、可操作天期三個月以上的商品介入。（華南永昌證券提供）

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