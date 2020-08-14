期貨商論壇／黃金期 偏多操作

經濟日報 / 記者王皓正整理

根據法新社彙整官方數據顯示，截至12日，全球至少74萬人死於新冠肺炎，至少2,038萬人染疫。美國仍是疫情最嚴重國家，累計16萬人病故、514萬人確診。

此外距離美國總統選舉只剩二個多月，美國總統川普仍處劣勢，民調差距還在擴大中，能否扳回是個未知數。

再來美國參議院共和黨與民主黨的領袖互相批評對方對於新一輪紓困計畫堅不讓步，在疫情及紓困計畫卡關、選情告急等利空影響下，支撐國際黃金價格持續於高檔進行整理。

凱基期貨認為，國際股市處在歷史相對高點位置，加上全球肺炎確診及死亡人數未見趨緩的跡象，因此市場避險需求仍舊強勁，有利於黃金價格的中長線趨勢。

建議投資人可運用台灣期貨交易所的黃金期貨近月合約，於價格拉回且不跌破日線50MA支撐時偏多布局，並以日線50MA支撐做為短線的停損點。（凱基期貨提供）

台灣期貨交易所 疫情 金價

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