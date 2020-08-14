期貨商論壇／樺漢期 伺機布局

樺漢（6414）昨（13）日長紅爆大量突破今年新高，同時也為近一年半新高，成交量為5日均量三倍。樺漢月K線近二年有機會形成V型的底部型態，短期若能突破頸線，樺漢將轉為長多走勢。

樺漢第2季因疫情干擾減少，系統整合及設計製造兩大業務產能逐漸恢復，帶動業績回溫。第2季線上娛樂、網安、醫療設備訂單需求，又以呼吸器持續性急單需求最強，預期動能可望延續至第3季。

展望下半年營運，受惠醫療物聯網設備及公共建設、半導體產業需求成長，預期第3季營收可望季增約一成，毛利率及營益率則略降，全年營收持平至小增5%目標不變。

樺漢第2季合併營收185.59億元，季增3.8%創同期新高。上半年合併營收364.26億元、年增0.2%，改寫同期新高。技術面上，樺漢若突破頸線可先小量進場偏多，停損設突破頸線時之K線低點或跳空缺口，投資人可利用樺漢個股期貨進行操作。（康和期貨提供）