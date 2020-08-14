台指期 上檔空間有限

股期雙市昨（13）日開高震盪，指數齊步反彈收紅；分析師表示，現階段期現貨逆價差擴大，外資淨多單小幅增加39口至2.8萬口，展望盤勢，由於期現貨逆價差擴大，反應上檔發展空間仍受限縮，短期內台指期應偏向高檔震盪。

現貨與期貨行情走勢方面，周三美國政府和Moderna達成疫苗採購協議，以15億美元向Moderna採購1億劑疫苗，並擁有4億劑的額外採購權，消息一出激勵Moderna盤後股價大漲，另外科技股一掃陰霾，蘋果及微軟等領軍大漲，特斯拉更大漲逾13%。

美股四大指數全面上漲，道瓊上漲1.0%，S&P500上漲1.4%，那斯達克上漲2.1%，費半指數上漲3.3%。

台股昨天由台積電（2330）領軍上攻，盤中一度突破12,800點關卡，但隨後漲幅收斂，終場加權指數漲92點收12,763點，守住10日線。

個股方面，在昨天最後5分鐘的撮合中，買盤集中湧入台積電，將指數向上拉升。另外，外資將欣興目標價調高到155元，卻反手賣超，盤中紅翻黑，一度接近跌停價位，後續可留意其走勢。

期貨部分，台指期昨天盤初中止連續兩日的修正行情；不過鴻海股價卻較為偏弱，並限縮台指期漲勢，終場台指期收漲68點至12,723點。價差方面，台指期逆價差擴至40.13點，電子期轉為逆價差1.83點，金融期逆價差縮至4.39點。

永豐期貨表示，就籌碼面分析，現貨部分，三大法人買超62億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨多單增加79口至2,749口，其中，外資空單減碼超過多單減碼，淨多單增加39口至28,571口；十大交易人中的特定法人全月台指期淨空單減少690口至1萬3,441口。

永豐期貨指出，目前公司半年報陸續出爐，在資金浪潮下，投資人應回歸個股基本面，以獲利及未來展望佳的個股為標的。

群益期貨表示，現階段外資期現貨略為同步做多，自營商期權中性偏多，月選中性不變，整體籌碼面中性偏多格局。技術面上，台股區間底部呈現有守，目前待三角收斂壓縮結束後，短線台股將隨量能放大往上挑戰前高壓力。

期貨分析師指出，整體而言，台指期昨天雖然收漲，但盤中漲幅出現收斂，且期現貨逆價差擴大，反應上檔發展空間仍受限縮，短期內台指期應偏向高檔震盪。