聯電、聯發科 四檔優選

聯電（2303）、聯發科（2454）在5G手機、TWS、物聯網等長線需求浮現中，不僅第2季財報亮麗，法人並看好上半年業績表現下，權證券商建議，可利用中長天期、券商造市積極的認購權證參與個股業績行情。

聯電第2季營收季增5%、年增23.2%，優於市場預期，主要由電腦及消費性電子產品帶動無線連接、顯示器驅動IC、快閃記憶體控制器IC需求，毛利率23.1%，產能利用率98%，超越財測與市場預估。

展望第3季，由於5G智慧手機對半導體的需求增長，下半年帶來更多高ASP的22、28奈米製程量產訂單，且下游客戶避免疫情影響持續拉貨維持庫存水位，市場預期毛利雖將受強勁新台幣匯率稀釋。同時下半年在28奈米營收占比將持續逐季增長，製程組合將持續往先進製程調整，折舊下降，且既有客戶瑞昱的TWS晶片需求下半年進入旺季，以及新客戶三星8月發表新機，影像感測器、影像處理器 訂單陸續投入12吋晶圓廠量產帶動，全年營收有望成長二成。

展望第3季，成熟型產品部分，TV SOC需求將回升，成長型方面還是受惠居家辦公的需求下，市場預估，獲利成長幅度將優於營收表現。

看好這兩檔個股營運後市的投資人，建議利用價內外15%，可操作天期在三個月以上的權證，伺機介入行情。