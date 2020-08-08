健策（3653）、奇鋐（3017）等散熱零組件供應鏈來到出貨旺季，加上未來也將持續受惠5G發展所帶動的各項商機，基本面具成長空間，昨（7）日不畏盤面氛圍低迷，雙雙走強，匯聚多方人氣。

健策上半年營運不受疫情影響，伺服器均熱片動能相對強勁，下半年邁入傳統旺季，市場預料健策業績表現仍有機會再創高峰，全年可望賺逾一個股本。

隨著雲端資料庫中心的散熱需求提升，尤其均熱板的生產技術門檻提高，健策目前有的技術包含精密鍛造技術、散熱翅片沖壓技術等，其中，半導體電鍍技術未來將成為關鍵。

法人分析，健策營收增幅強勁，一方面除了均熱片產品出貨暢旺，另一方面是交貨速度快又準時，客戶相當依賴，因此即使大環境市況不佳，但仍會優先採購健策的均熱片產品。

後市來看，由於公司擁有散熱結構設計及散熱流道設計模擬能力，以及半導體等級電鍍技術，可以和Tier 1廠共同開發設計，加上5G相關商機的挹注下，營運有望逐步增溫。

奇鋐今年上半年整體營運不受新冠肺炎疫情影響，優於市場預期。法人表示，除筆電外，5G基地台建置趨勢發酵，加上手機、伺服器散熱需求與規格提高，奇鋐未來營運可望持續成長。

奇鋐主要生產散熱片、風扇及鼓風機、CUP散熱器等，並產品應用在通訊網路、能源、交通運輸、LED照明、伺服器、桌上型電腦、筆電等。

法人認為，近期筆電銷售暢旺，加上蘋果筆電銷售量成長，有助奇鋐散熱模組出貨提升，挹注成長動能，至於5G基地台、智慧手機等散熱產品業務，預料下半年將顯著發酵，從目前營收狀況推估，今年奇鋐業績表現可期。權證發行商建議，看好健策、奇鋐後市的投資人，可買進價內外10%以內、距離到期日90天以上的權證，參與行情。