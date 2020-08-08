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瑞昱、臻鼎 可押逾100天

經濟日報 / 記者蔡靜紋／台北報導

台股進入高檔震盪，法人建議選股應優選營收、半年報表現較佳，具有基本面保護的個股為宜，包括網通晶片廠瑞昱（2379）、PCB龍頭臻鼎-KY（4958）等7月營收均傳出好消息。權證發行商表示，投資人可利用權證商品投資門檻較低的特性，掌握漲升契機。

瑞昱第2季稅後純益20.28億元，季增24.3%、年增9.9%，是單季新高，每股純益3.97元；累計今年上半年稅後純益36.59億元，年增13.5%，每股純益7.18元，創同期新高。

展望第3季，瑞昱於法說會中表示，第3季審慎正向，下半年表現將優於上半年，主因五大產品線的客戶需求動能依續，上半年表現不如預期的真無線藍牙（TWS）、TV下半年需求將回升。

PCB廠7月營收也紛紛報佳音，龍頭廠臻鼎第1季雖然受到疫情影響使得營收下滑，但由於產品組合較好、成本管控佳，使得營收雖然低於去年同期水準，但毛利仍較去年為佳。第2季稼動率大幅改善，營收回復到年增水準。時間進入下半年，臻鼎公布7月營收101.93億元，月增18.4%，年增約8.7%，是歷年同期新高；前七月自結合併營收541.95億元，較去年同期增加約4.5%。

受惠5G與多元應用商機大開，PCB廠接單暢旺，臻鼎今年資本支出有望挑戰歷史新高。

權證發行商表示，投資人如果看好瑞昱、臻鼎-KY，可以挑選價內外15%以內，可操作天期在100天以上的中長天期權證卡位。

營收 臻鼎

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