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權證轉熱 三大亮點

經濟日報 / 記者魏興中／台北報導

台股昨（6）日再創收盤歷史新高。隨現貨市場交投暢旺，權證市場也湧現三個吸睛亮點，分別是：成交金額攀升至40億元以上，熱度明顯上升；認購占比維持逾九成，市場氛圍偏多；半導體股認購受追捧，躍市場主流。

受惠國際熱錢潮湧台股，加上國家隊力挺點火、投信大舉加持，配合散戶大軍前仆後繼，激勵近期台股不斷向上盤堅，昨（6）日再度大漲111點收12,913點，上市櫃成交量逾3,000億元，交投熱絡。

隨現貨市場火紅，權證市場也不遑多讓，近期整體單日成交金額已攀升、並恆常維持在30餘億元水準，近兩個交易日更突破40億元規模，交投熱度明顯上升，凸顯了投資人透過具槓桿特性的權證，搶搭多頭行情順風車的熱潮。

其次，從認購、認售權證成交金額占總體權證比重來看，隨著加權股價指數再度逼近「萬三」大關，近日認購占比恆常維持在九成以上水準已成常態，認售占比則降至個位數，顯示市場氛圍不但明顯偏多，且熱度愈來愈高的事實。

第三，從熱門認購權證排行榜觀察，近期投資人偏好的連結標的，明顯向電子族群靠攏，其中尤以半導體族群更成為青睞有加的焦點，如台積電、聯電、聯發科、立積等均成為入榜常客，躍居市場交投主流。

除了三大亮點，從權證流通在外的張數來看，已連續六個交易日超過700萬張，昨日更達745萬張近期新高，顯示愈來愈多的投資人學會善用權證擴大槓桿、掌握多頭行情商機外，也彰顯權證交易愈來愈活絡。

認售權證 認購 台股

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