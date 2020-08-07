台指期 外資減碼多單

股期雙市昨（6）日開高震盪走高，指數齊步勁揚收紅；分析師表示，現階段期現貨逆價差擴大，外資淨多單小幅減少185口至3.1萬口，展望盤勢，因短期美股漲勢偏強，以及科技類股多頭未消下，台指期後市仍可以正面看待。

現貨與期貨行情走勢方面，周三公布小非農就業數據，7月美國私營企業新增就業人數為16.7萬人，低於市場預期，然美國會對新一輪刺激法案取得進展，道瓊上漲1.3%，S&P500上漲0.6%，那斯達克指數上漲0.5%，費半指數下跌0.1%；受惠於那斯達克再創新高，台股早盤開高，指數最高衝到12,971點，不過隨後獲利了結賣壓出籠，終場加權指數上漲111點收12,913點。

其中，大立光（3008）因7月營收優於預期，月增12%，加上外資調升目標價至4,600元，激勵大立光股價大幅反彈，終場大漲6.8%或265元收4,160元，收復4,000元關卡。

期貨部分，因蘋概股7月營收表現不弱，配合台積電拉抬，以及金融和傳產類股普遍走揚，台指期昨天盤中一度來到12,900點上方，但隨後部分買盤逢高獲利調節，導致漲幅出現收斂，期指終場收漲94點至12,835點。價差方面，扣掉除息預估影響點數39點，期現貨實質逆價差由16點擴張至38點。

永豐期貨表示，就籌碼面分析，現貨部分，三大法人買超31億元；在台指期淨部位方面，三大法人淨多單減少7口至6,938口，其中， 外資多單減碼超過空單減碼，淨多單減少185口至31,478口。

至於十大交易人中的特定法人，全月的台指期淨空單，則是增加1,493口至11,113口。

永豐期貨指出，技術面來看，目前均線仍呈多頭排列，雖各國疫情仍未緩解，但美國科技股帶領那指頻創新高，有利台灣電子股上攻，惟上方「萬三」套牢賣壓仍重，預期短線將呈現高檔震盪整理。

群益期貨表示，現階段外資期現貨中性布局，自營商期權中性偏多，月、周選中性偏多態勢，整體籌碼面中性偏多格局。技術面上，在目前在摩台指強於台指期，以及台股連日量價齊揚態勢下，短線台股的拉回仍可偏多操作布局。