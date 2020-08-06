期貨商論壇／黃金期 緊盯月線

經濟日報 / 記者王皓正整理

美國總統選舉投票時程逼近，現任總川普處於劣勢，在疫情及選情告急的利空影響下，支撐國際黃金價格持續於高檔進行整理。

經濟數據方面，在新冠疫情衝擊下，全球經濟大衰退，美國聯準會與財政部聯手救市，多個城市進行經濟封鎖，避免疫情進一步擴大。再者美國政府公布第2季GDP成長率，萎縮32.9%，雖比預期的34.7%還要低一些，但仍創下史上最差的美國經濟表現。同時聯準會先前召開利率決策會議，一如外界預期宣布維持基準利率走廊在0%至0.25%區間不變，並重申將致力於維持寬鬆的貨幣政策措施，因為美國經濟復甦之路可能還很漫長。

此外，從市場籌碼數據來看，大型交易人對於黃金依舊看多。

綜上所述，凱基期貨認為，市場避險需求仍舊強勁，將有利於黃金價格的中長線趨勢。建議投資人可運用台灣期貨交易所的黃金期貨近月合約，於價格拉回且不跌破月線支撐時偏多布局，並以月線支撐作為短線的停損點。（凱基期貨提供）

台灣期貨交易所 疫情 美國聯準會

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