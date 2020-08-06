期貨商論壇／同致期 拉回做多
同致（3552）周二突破近兩年高點，因漲停板成交量並未放大，昨（5）日延續周二漲勢，成交量放大至5日均量的一倍左右，投資人追高換手積極。
從月K線的型態來看，同致出現一V型反轉的型態，頸線在2019年4月高點。同致主要產品為車用雷達、車載影像系統等ADAS車用零組件產品，受到美中貿易戰及新冠肺炎疫情影響，大陸及全球車市需求疲弱，衝擊同致營運，今年第1季稅後虧損9,931萬元，較去年同期大增逾倍，每股淨損為1.16元。
同致近期就傳出通過特斯拉認證，將取代法商Valeo成為特斯拉供應商，並且拿下Model 3車型360度環景偵測系統以及12顆超音波掃描模組訂單，預期最快可在今年第4季出貨。因Model 3與Model Y有75%零件共用，Model Y的訂單也將在明年第1季開始貢獻營收。
進一步觀察技術面表現，同致向上突破V型的頸線，短線若能守穩頸線，可利用拉回時進場偏多操做同致個股期貨，停損設於周二上漲的缺口補完。（康和期貨提供）
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