台指期 短線正面看待

經濟日報 / 記者王皓正／台北報導

股期雙市昨（5）日震盪走高，指數齊步勁揚收紅；分析師表示，現階段期現貨逆價差收歛，外資淨多單增加837口至3.1萬口，展望盤勢，近期因美國科技產業強勢，有助於台灣電子權重股續強，短線台指期可正面看待。

現貨與期貨行情走勢方面，周二市場仍靜待川普政府祭出更多刺激計畫，而在能源及地產類股領漲下，美股四大指數全面上漲，其中，蘋果上漲0.67%，市值逼近1.9兆美元，連續五個交易日上漲。

受惠於美國科技指數創新高，亞洲及南韓股市昨天也正面回應，台股則在台積電（2330）、聯電及欣興等帶領下，指數高檔震盪，終場上漲92點收12,802點，收盤再創歷史新高，目前半導體族群是台股業績最好的族群之一，只要續強對台股支撐將提高。

期貨部分，由於台積電昨天仍扮演領漲大盤主力，且盤中水泥、橡膠和塑化等傳產類股買氣也轉強，終場台指期收漲115點至12,744點，成交口數約10.6萬口。價差方面，扣除預估除息影響點數45點，期現貨實質逆價差由29點收斂至16點。

永豐期貨表示，就籌碼面分析，現貨部分，三大法人買超12億元；在台指期淨部位方面，三大法人淨多單增加45口至6,945口，其中，外資多單加碼超過空單加碼，淨多單增加837口至31,663口。

至於十大交易人中的特定法人，全月的台指期淨空單，則是減少1,525口至9,620口。

永豐期貨指出，技術面上，台股在3日跌破10日線，但隨後馬上拉升收盤創新高，指數目前只要不破月線，都還是有利於多方，投資人勿任意猜頭，未來上市櫃公司將陸續發布財報及7月營收，可留意未來展望及獲利較佳的個股。

群益期貨表示，現階段外資期現貨中性布局，自營商期權中性偏多，月、周選中性態勢，整體籌碼面中性偏多格局。技術面上，在台股各均線呈現多頭排列下，目前待量能逐漸放大後，短線台股將再往上突破高點壓力位置。

期貨分析師指出，整體而言，台指期昨天收盤指數續寫新高，站上12,700點，KD指標出現黃金交叉；展望盤勢發展，近期新冠肺炎帶來的利空鈍化，美中關係也暫無進一步惡化，美國科技產業的強勢則有助於台灣電子權值股續強，短線台指期可正面看待。

台指期 台股 期貨

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