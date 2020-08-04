日系外資調高儒鴻目標價 列台灣紡織股投資首選

儒鴻（1476）受惠於運動服飾的需求復甦，日系外資看好下半年訂單將優於預期，決定調高目標價至382元，重申優於大盤表現評等，同時認為是台灣紡織股首選標的；另外，日系外資也看好聚陽，重申優於大盤表現評等。

日系外資最新報告表示，經過訪查，儒鴻今年第3季到第4季的訂單將優於預期，看好在訂單改善下，下半年營收將較上半年成長；儒鴻預計8月初公布第2季財報，8月10日舉辦法說會。

日系外資強調，儒鴻是台灣紡織股首選標的，重申優於大盤表現評等，目標價由360元調高至382元。

儒鴻今（4）日以340元開出，上漲2.5元，一度拉升至352.5元，上漲15元，盤中漲幅2.96%；日系外資也看好聚陽，今日以180元開出，上漲0.5元，早盤一度翻黑至178元，之後在買盤進駐下拉升至183元，盤中漲幅1.39%。