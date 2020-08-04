快訊

比利時男在台北中鏢？台大公衛：最可能被潛在境外個案感染

「不知急救會讓媽媽七孔流血」 醫：家人讓病人生不如死

日系外資調高儒鴻目標價 列台灣紡織股投資首選

經濟日報 / 記者楊伶雯/即時報導

儒鴻（1476）受惠於運動服飾的需求復甦，日系外資看好下半年訂單將優於預期，決定調高目標價至382元，重申優於大盤表現評等，同時認為是台灣紡織股首選標的；另外，日系外資也看好聚陽，重申優於大盤表現評等。

日系外資最新報告表示，經過訪查，儒鴻今年第3季到第4季的訂單將優於預期，看好在訂單改善下，下半年營收將較上半年成長；儒鴻預計8月初公布第2季財報，8月10日舉辦法說會。

日系外資強調，儒鴻是台灣紡織股首選標的，重申優於大盤表現評等，目標價由360元調高至382元。

儒鴻今（4）日以340元開出，上漲2.5元，一度拉升至352.5元，上漲15元，盤中漲幅2.96%；日系外資也看好聚陽，今日以180元開出，上漲0.5元，早盤一度翻黑至178元，之後在買盤進駐下拉升至183元，盤中漲幅1.39%。

儒鴻 外資

延伸閱讀

聯電獲利率提升 日系外資調升評等

權證／聚陽、儒鴻 瞄準長天期

受惠Mini-LED趨勢 日系外資調升GIS投資評等目標價140

儒鴻、聚陽發威 紡織股小兵衝鋒成人氣焦點

相關新聞

台指期 短線承壓未解

股期雙市昨（3）日開低震盪，指數齊步回檔修正；分析師表示，現階段期現貨逆價差收歛，但外資淨多單減少4,619口至2.4萬...

期貨商論壇／生技期 中性看待

2020年全球受新冠肺炎疫情影響甚鉅，為防止疫情的擴散紛紛實施封城或鎖國，經濟活動減緩，造成各國景氣衰退。人類活動也強制...

期貨商論壇／聯電期 長線布局

隨著中低階智慧型手機的需求以及電視面板需求復甦，科技廠對於晶圓需求不只高階製程，對於成熟的12奈米以上先進製程也需求增溫...

7月權證交易額增46%

7月台股成交量暴增到5.32兆元，權證買賣金額也大幅成長，達到629億元，月增46.8%，年增24.9%，並創下今年新高...

奇力新、華新科 四檔靚

奇力新（2456）、華新科（2492）等被動元件股下半年營運有走強機會，股價在基期還在低檔的情況下，吸引市場資金轉進拉抬...

聯電、欣銓 選逾100天期

台股昨（3）日拉回測試10日線，聯電（2303）、欣銓（3264）逆勢走揚，同創波段新高，券商建議，看好短多的投資人可透...

最牛一輪／南六帶勁 台新9B歡呼

南六（6504）受惠防疫商機，今年營運表現強勁，法人預估南六今年營收可望超過百億元，年成長達六成，股價在6月上旬來到波段...

全民權證／鈺太 瞄準價外10%

微機電麥克風廠鈺太（6679）於下半年獲得真無線藍牙耳機、遊戲機客戶訂單，下半年營運有機會逐季成長，全年獲利力拚成長五成...

全民權證／智邦 挑逾三個月

網通廠智邦（2345）受惠全球新冠肺炎疫情似轉惡化，市場預期居家工作需求升溫，加上資料中心需求不變，激勵買盤挺進，拉動昨...

全民權證／瑞昱 兩檔有看頭

網通晶片大廠瑞昱（2379）下半年接單持續暢旺，加上近期傳出打入特斯拉（Tesla）供應鏈，股價強勁，昨（3）日一度衝高...

兆豐權證 績效亮眼

今（2020）年台股表現極為亮眼。在櫃買與加權指數先後創高的過程中，台股也在個股豐富的題材下，拉大股價表現空間，並連動相...

億光、健鼎 瞄準長天期

隨著蘋果即將導入Mini LED，市場預期未來Mini LED將成高階顯示器市場主流，帶動相關需求增長，其中，億光（23...

熱門新聞

外資賣超304億 賣超最多是這檔

外資變臉 大賣台股302億元

南電漲停衝9年高點 法人估今年獲利拚9年新高

外資連五賣、合計賣超台股555億 法人這麼看

樂觀28奈米動能 高盛調升聯電目標價至32元

外資大賣304億 賣超前30名金融股占一半

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。