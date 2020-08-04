期貨商論壇／生技期 中性看待

2020年全球受新冠肺炎疫情影響甚鉅，為防止疫情的擴散紛紛實施封城或鎖國，經濟活動減緩，造成各國景氣衰退。人類活動也強制隨之改變，而物流產業以及生技醫療產業成為投資人聚焦的新寵兒。不過目前疫情的情況還尚未趨緩，之後還需多多留意，截至2日為止，全球確診人數已突破1,800萬，而美國確診病例也高達460萬例。

所以，臺灣期貨交易所於6月8日上市「臺灣生技期貨」及「臺灣永續期貨」，其中，臺灣生技期貨成分股涵蓋上市及上櫃新藥研發、醫材及藥品製造等指標股票，可表彰台灣整體生技醫療產業的表現，具代表性且波動性高，有潛在避險及交易需求，為市場熱門話題。期貨合約價值為契約乘數為每點新台幣50元，以昨（3）日收盤價4,750點換算，契約規模約24萬元，而臺灣生技期貨的保證金為新台幣21,000元，槓桿約為11倍，因此指數的最大優勢在於門檻低、操作彈性高，交易人可以較低資金成本進行交易及避險，提升資金效率。

以技術面來看，臺灣生技期貨近期於底部反彈，回測4,500點皆出現強勁支撐，成功收復短期均線，不過上方仍有月線反壓干擾，維持橫盤整理走勢，因此短線建議以中性區間看待臺灣生技期貨。

由於期貨交易為高槓桿的保證金交易，因此具有高度的投資風險，請投資人應衡量自我的投資能力適度作加減碼的動作，並且設定停損機制，以利有效控制投資風險。（元富期貨提供）

（期貨交易必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎為之。）