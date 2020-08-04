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期貨商論壇／聯電期 長線布局

經濟日報 / 記者王皓正整理

隨著中低階智慧型手機的需求以及電視面板需求復甦，科技廠對於晶圓需求不只高階製程，對於成熟的12奈米以上先進製程也需求增溫，4G和5G智慧型手機等無線wireless應用，將使新的28奈米產品轉入量產，使聯電（2303）第2季毛利率創下21季以來新高，季增202.7%，預估第3季市場需求仍然強勁。

下半年疫情及居家辦公影響，將有機會再帶動部分晶圓代工價格，聯電在晶圓產能吃緊，2021年有機會調高8吋晶圓代工及部分12吋晶圓製程價格，法人圈估算第3季營收將達440至445億元之間，大致上跟第2季相同，但由於先進製程比例拉高，毛利率及營業利益有機會提升。

聯電預估第3季平均毛利率可達20%，產能利用率可達95%，出貨與第2季相當，公司也宣布2020年資本支出維持10億美元不變，上周法說會表現亮眼之後，亞洲外資機構也將目標價再次調升，美系外資也認為第2季營收年成長23%的表現過於保守。

群益期貨分析師容逸燊表示，聯電近期出現融資減碼迅速，融券卻往上攀升，同時法人持續買進的跡象。技術面可觀察到已經突破2008年以來12年的高點，上個月的量能也創下歷史上最大單月量能，若以月線角度來觀察，低檔帶大量起漲不啻是開始起漲訊號，建議可以中長線操作，可以注意9月的聯電期貨。（群益期貨提供）

（期貨交易必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎為之。）

晶圓代工 4G 聯電

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