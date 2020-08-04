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台指期 短線承壓未解

經濟日報 / 記者王皓正／台北報導

股期雙市昨（3）日開低震盪，指數齊步回檔修正；分析師表示，現階段期現貨逆價差收歛，但外資淨多單減少4,619口至2.4萬口，展望盤勢，全球疫情蔓延，台灣經濟亦受波及，加上外資現貨大幅調節，台指期延續承壓格局。

現貨與期貨行情方面，蘋果上周五大漲10%，因蘋果公布上季財報，營收年增11%，為歷年同期新高，並宣布分割股票一股拆成四股，以吸引更多投資人。而亞馬遜第2季財報，營收獲利也超越預期，營收達40%年增率，獲利更創下新高。

不過台股昨天開低走低，大型權值股賣壓沉重，生技股及中小型股難以抵擋，指數跌破12,600點關卡，終場下跌151點收12,513點；期貨部分，台指期則呈現拉回走勢，台積電（2330）上周五漲多回檔後，昨天續跌2.2%，日月光投控跌幅更逾5%，傳產的台塑四寶疲弱呈現，終場台期指下跌133點至12,443點，價差方面，扣除預估除息影響點數53點，期現貨實質逆價差由28點收斂至20點。

永豐期貨表示，就籌碼面分析，現貨部分，三大法人賣超307億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨空單增加3,899口，使留倉部位轉為淨空單85口，其中，外資多單減碼且空單加碼，淨多單減少4,619口至2萬4,623口。

至於十大交易人中的特定法人，全月的台指期淨空單，則是增加5,451口至16,296口。

永豐期貨指出，技術面來看，台股跌破5日線及10日線，下檔有季線支撐，短期高檔震盪整理，而國內外資金續湧入股市，加上美科技股財報利多，長期多頭格局未改變，未來上市櫃公司將陸續發布財報及7月營收，可留意未來展望及獲利較佳的個股。

群益期貨表示，現階段外資期現貨轉趨保守，自營商選擇權賣出賣權部位大幅減少，減少到幾乎沒有。技術面出現爆量長黑後，短時間對於台股在上方確實有壓力，而且蘋果股價明明表現不錯，台股昨天卻下跌，是值得留意的地方。

期貨分析師指出，整體而言，台指期昨天延續拉回走勢，並失守5日均線；展望盤勢發展，由於全球疫情仍然蔓延，台灣經濟亦受波及，加上短線台指期漲幅偏高，外資現貨又大幅調節，台指期延續承壓。

台指期 期貨

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