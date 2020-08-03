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7月權證交易破600億元 累積總額翻正成長

經濟日報 / 記者趙于萱／台北即時報導

7月台股成交值爆增到5.32兆元，臺灣證券交易所統計，上個月權證買賣金額也大幅成長，達到629億元，月增46.8%，年增24.9%，並創下今年新高。累積今年來，證券商受託權證買賣總額達2,816億元，也較去年同期翻正成長為2.6%。

7月台股成交值飆破5.3兆元，比6月3.9兆元大幅增加，也是台股從1987年以來成交最熱絡的一個月。投資人交易踴躍，連帶推動權證成交額大增，單月的買賣總額有629億元，比6月跳增四成之多。

證券商上個月發行3,489檔權證，發行總額273億元，也都出現顯著成長，其中，市占最大的元大證券發行多達826檔權證，比第二的凱基證券581檔多不少，另群益金鼎證券也把握機會發行522檔權證，主要券商均積極搶市。

受託買賣額中，元大證券發最多、交易也最多，單月買賣額有250億元，相較第二的元富證券179億元也高出一截，不過元富不論發行檔數或金額都不在前三，受託額卻能排第二，表現仍令人刮目相看。

再次是群益金鼎證券受託150億元、凱基證券受託126億元、永豐金證券109億元、統一證券74億元、康和證券73億元、富邦證券51億元、國票證券47億元、國泰證券46億元，都排行前十。

上個月最熱門的十檔標的則是台積電（2330）、聯發科、玉晶光、台股指數、元大台灣50、國巨、大立光、鴻海、元大滬深300正2、及欣興。由於權王台積電太會飆，整體券商共發行多達283檔權證，比聯發科的164檔多百餘檔之多，凸顯投資人瘋權王的心態。

累積今年以來，證券商受託買賣權證總額也較去年同期翻正，共有2,816億元，比去年前七月的2,743億元成長2.6%。

前五大受託券商買賣總額都超過500億元，包括第一的元大證券1,117億元，第二元富836億元，第三群益金鼎675億元，第四凱基證券577億元，第五永豐金證券503億元。而最熱標的仍是台積電，共發行914檔權證、直逼千檔大關。

證券商

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