全民權證／矽創 二檔有看頭

驅動IC廠矽創（8016）在各地陸續復工下，營運可望重回正軌，近周股價跌破下檔半年線後，再度彈升。

矽創營運受到新冠肺炎疫情衝擊，客戶端拉貨力道受到影響，上半年合併營收為57.83億元，年減4.7%，不過，業績表現已從6月開始逐漸回溫，其中，在驅動IC方面，法人表示，第3季是傳統旺季，因此估計相關業務表現應可優於第2季。

整體來看，法人認為，6月中印度逐步解封，客戶拉貨動能將回溫，加上目前OPPO、Vivo及小米新機推出積極，整體動能將在第3季回溫。

看好矽創後市的投資人，不妨利用距離到期日90天以上、價外15%以內權證參與行情。

（元大證券提供）

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