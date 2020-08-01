全民權證／友達 挑價外10%內

友達（2409）近期成交量增，法人大買。法人預估，下游通路庫存水位健康，客戶皆希望彌補上半年衰退、備貨積極，第3季訂單能見度高，下半年營運樂觀，估優於上半年。

友達上半年受惠IT、醫療、宅經濟需求暢旺，帶動業績回溫，第2季單季合併營收635億元，季增18.3%；單季毛利率來到2.7%，終結連三季負毛利率；累計上半年合併營收1,172億元，年減14.3%；稅後純損79.52億元，每股虧損0.84元。

友達第3季隨著工廠陸續復工、零售店面也恢復營業，觀察美、中近期促銷檔期，都年增逾三成，顯示需求仍在。看好營運後市的人，可利用價外10%以內，有效天期兩個月以上的商品，參與行情。（凱基證券提供）

（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）