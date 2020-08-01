全民權證／華通 選逾三個月
華通（2313）第2季營收季增11%、年增11.1%，HDI稼動率85%~90%，接近滿載；華通6月受惠軟硬結合板新舊產品供貨比重高拉貨攀升，在HDI高稼動率、5G、高階手機主板營收比重高及良率控管優異下，獲利也提高。
法人預期華通第3季營收季增率至成長27%，下半年營運將呈逐季成長，在HDI、MSAP稼動率滿載及其他產品線稼動率提升下，有助毛利率與獲利維持成長；市場估華通全年營收年增9.1%，稅後淨利年增37%，每股純益有4.3元表現。
看好後市投資人，建議利用價內外10%以內、可操作天期在三個月以上的商品，伺機介入行情。（富邦證券提供）
（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）
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