原相義隆 四檔活力旺

原相（3227）、義隆（2458）等IC設計股營運前景備受期待，法人看好相關個股今年營運可望較去年成長，股價可望走強反映，為盤面多方聚焦的標的，投資人可留意相關權證的投資機會。

原相受惠任天堂Switch銷售狀況良好、拉貨力道強，加上滑鼠產品隨著筆電、PC銷售暢旺，上半年營收34.98億元，年增49.7%。

原相今年各產品線發展狀況佳，滑鼠與遊戲機應用都受惠於疫情帶來的宅經濟商機；安防應用從去年下半開始有國際性客戶的業績貢獻，今年上半年表現比去年同期好；真無線藍牙耳機業務上半年有兩個完整出貨季度，相關業績表現也優於去年同期。

展望後市，原相認為，如果疫情控制得當，穿戴裝置、TWS下半年出貨可望逐步增加，其中，原相先前TWS產品集中在白牌客戶，近期則拓展至品牌客戶並獲得導入，加上ANC方案從高階款式，滲透至中高階，下半年出貨將優於上半年。

義隆受惠筆電需求續強，上半年營收57.46億元，年增41.4%，義隆指出，訂單能見度已經達到第3季，全年營運有望創高。

產品線上，義隆本季觸控板產品的出貨量成長幅度，有望保持五到六成的高季增率，觸控螢幕產品的出貨量季增幅估達25%至30%，指紋辨識產品出貨量季增幅也可達35%至40%；指向裝置與微控制器第3季的出貨量則可能下滑。

展望第3季，義隆預期，單季營收將介於46億至48億元，季增29.9%至35.6%，續創單季歷史新高，估計毛利率將介於47%至48%。

權證發行商建議，看好原相、義隆後市的投資人，可買進價外15%以內、距離到期日90天以上的權證，參與行情。