穩懋美律 押寶長天期

經濟日報 / 記者周克威／台北報導

美系手機繼第2季在中國市場傳出捷報，銷售量大增三成後，本季度又將發表全新5G新機，相關零組件喜迎拉貨潮中，市場看好，穩懋（3105）、美律（2439）等供應鏈營運表現，權證券商建議，可利用中長天期、券商造市積極的認購權證參與個股業績行情。

美系大客戶去年度手機今年第2季在中國大陸市場仍未見退燒，再加上推出許多降價活動維持熱度，以及新推出的平價版，成為最暢銷機種，整體帶動銷量在中國大陸市場年成長32%；中國市場第2季智慧手機銷量年減17%。

法人機構認為，美系客戶的平價版本因性價比高，出貨量優於市場預期，搶奪部分Android市場，展望下半年，雖市場預估年度5G新機出貨時程可能遞延約一個月，部分零組件供應鏈傳統旺季將延後，但看好相關供應鏈將受惠新機帶來的換機潮，預期在5G零組件、聲學元件及SLP主板的拉貨動能強勁。

分析師預期，穩懋在第2季毛利率44.8%，創歷史新高，稅後淨利16.5億元，季增5%、年成長113%，每股純益（EPS）3.94元，上半年7.7元，同步創下歷年同期最佳成績。

美律方面，受惠美系客戶揚聲器動能報到，第3季業績有望季成長15%~20%，法人預估相關揚聲器從8月開始量產，並在9月擴大規模，接下來的幾個月將會有六款新揚聲器機型進入生產階段，有利營運表現。

看好這兩檔蘋概股下半年營運的投資，建議利用價內外15%以內，可操作天期在四個月以上的長天期商品，參與行情。

智慧手機 揚聲器

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