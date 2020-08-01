譜瑞祥碩認購搶鏡
美國科技股發布財報表現亮眼，台灣供應鏈的相關個股也展現強勢；權證發行商表示，近期台股盤面仍由科技股帶動，可利用譜瑞-KY（4966）或祥碩（5269）等強漲股相關認購權證，參與行情。
譜瑞-KY上半年每股純益18.81元，創歷史新高；第2季每股純益10.81元創新高。法人看好第3季需求持續強勁，單季營收將續寫新高。
Google、Amazon、 Facebook與Microsoft的伺服器ODM訂單帶動下，今年伺服器出貨量恢復成長， PCIe已成為伺服器高速傳輸選擇方式。法人說，譜瑞PCIe Redriver和Retimer主攻伺服器市場，已獲得美國業者和中國大陸OEM廠採用，台灣客戶則是ODM為主。應用在資料中心伺服器的PCIe Gen4高速產品已經取得很大的進展，在領導廠商的多樣平台上完成相容性測試，可望強化公司在產業的領導地位。
法人表示，譜瑞的客戶目前需求仍強勁，因此對第3季PC市場仍抱持信心，可望迎接傳統旺季到來。
超微預估，今年第3季營收將達25.5億美元，全年營收預估2020年營收成長約32%，主要由強勁的PC、電玩與資料中心產品銷售強勁帶動。祥碩受惠超微市占率擴大，今年晶片組出貨量達1,900萬顆，明年更進一步擴增至2,200萬顆水準。
法人說，祥碩將受益超微營運動能成長，下半年B550、A520晶片組出貨暢旺，今年第1季繳出每股純益8.2元超亮眼成績後，下半年還有機會再創新高。
看好這兩檔IC設計股營運後市的投資人，建議利用價外15%以內，可操作天期在100天以上的權證，伺機介入。
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